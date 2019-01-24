Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha Önce Bizlere 3 Artı 3, 6 Milyar Avro Olarak Verilmiş Olan Sözün Ne...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce bizlere 3 artı 3, 6 milyar avro olarak verilmiş olan sözün ne yazık ki şu anda adeta bir çeyreği verilmiş durumda"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce bizlere 3 artı 3, 6 milyar avro olarak verilmiş olan sözün ne yazık ki şu anda adeta bir çeyreği verilmiş durumda"
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:02 Kaynak: AA
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