Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha Önce Farklı Bir Şekilde Düşünülen Bin 200 Yataklı Erzurum Şehir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha Önce Farklı Bir Şekilde Düşünülen Bin 200 Yataklı Erzurum Şehir...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce farklı bir şekilde düşünülen bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini şimdi şehir merkezine kazandırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce farklı bir şekilde düşünülen bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini şimdi şehir merkezine kazandırıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:51 Kaynak: AA

Erzurum, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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