Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha Önce Farklı Bir Şekilde Düşünülen Bin 200 Yataklı Erzurum Şehir...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce farklı bir şekilde düşünülen bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini şimdi şehir merkezine kazandırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Daha önce farklı bir şekilde düşünülen bin 200 yataklı Erzurum
Şehir Hastanesini şimdi şehir merkezine kazandırıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:51 Kaynak: AA
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