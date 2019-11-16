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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı. Bu oranın özellikle eylül verisinin de belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz."
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