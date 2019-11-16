Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı,...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce yüzde 8,4 seviyesine kadar düşürdüğümüz işsizlik oranı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında maruz kaldığımız kur, enflasyon, faiz saldırısının ardından yüzde 14'e kadar çıktı. Bu oranın özellikle eylül verisinin de belli olmasıyla birlikte yeniden düşmeye başlamasını bekliyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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