Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun bir şekilde...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun bir şekilde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun bir şekilde...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun bir şekilde yaklaşık 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz" "Haseke ve Ayn El Arap'ı da kontrol altına alarak operasyonu tamamlamış olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun bir şekilde yaklaşık 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz"

"Haseke ve Ayn El Arap'ı da kontrol altına alarak operasyonu tamamlamış olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun bir şekilde...

Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:14 Kaynak: İHA
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