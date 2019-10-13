Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun bir şekilde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun bir şekilde yaklaşık 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz" "Haseke ve Ayn El Arap'ı da kontrol altına alarak operasyonu tamamlamış olacağız"
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 04:14 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önceden deklare ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun bir şekilde yaklaşık 30-35 kilometrelik bir derinliğe kadar ineceğiz"
"Haseke ve Ayn El Arap'ı da kontrol altına alarak operasyonu tamamlamış olacağız"
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