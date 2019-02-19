Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha Yüksek Duvarlar İnşa Etmenin, Daha Fazla Dikenli Tel Çekmenin Düzensiz...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha yüksek duvarlar inşa etmenin, daha fazla dikenli tel çekmenin düzensiz göçü önlemek için çözüm olmadığı aşikardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Daha yüksek duvarlar inşa etmenin, daha fazla dikenli tel çekmenin düzensiz göçü önlemek için çözüm olmadığı aşikardır."
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:33 Kaynak: AA
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