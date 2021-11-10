Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 10 Kasım dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

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Heyette TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, komuta kademesi, kurum ve kuruluş başkanları yer aldı. Heyet daha sonra Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"2023 HEDEFLERİMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

Mozoleye çelenk bıraktıktan sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve şu açıklamaları yaptı:

"Aziz Atatürk, zat-ı alinizi vefatınızın 83. seneyi devriyesinde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi müstevlilerin emellerine dahil olan betahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, sanayi başta olmak üzere her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun."