Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel paylaşım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel paylaşım - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel paylaşım

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel paylaşım, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Basın emekçilerimizin #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajını da grafik halinde paylaşan Erdoğan, şunları aktardı:

"Çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşuludur. Ülkemiz, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır.

Bu aşamada sağlıklı bir kamuoyunun varlığı için medya çalışanlarımızın tarafsız ve doğru bilgilendirme hususlarındaki hassasiyetleri ve meslek ahlakını gözeten çalışmaları daha da önem kazanmaktadır.

Ülkemiz, demokrasimizin kesintiye uğradığı ve gelişme yolunda önüne engeller çıkarılan dönemlerden geçmiştir. Basınımızın ve tüm toplumumuzun, bu sürecin olumsuz etkilerinden kurtulması uzun zaman almıştır.

Medyamızın, yaşanan olumsuzluklardan çıkardıkları dersler ışığında, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak, karanlık odakların amaçlarına ulaşmasına engel olacaklarına, millet iradesini hiçe sayan vesayetçi anlayışlara artık itibar etmeyeceklerine ve halkımızı doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum.

Basın emekçilerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm basın çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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