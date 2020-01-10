CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan,  resmi twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmazıdır. Ülkemizin iletişim teknolojilerindeki gelişmeye uyum sağlayan yazılı ve görsel basın, sosyal medya ve internet gazeteciliği alanlarında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu aşamada sağlıklı bir kamuoyunun varlığı için medya çalışanlarımızın tarafsız ve doğru bilgilendirme konusundaki hassasiyetleri ve meslek ahlaklarını gözeten çalışmaları daha da önem kazanmaktadır. Ülkemiz, demokrasimizin kesintiye uğradığı ve gelişme yolunda önüne engeller çıkarılan dönemlerden geçmiştir. Basınımızın ve tüm toplumumuzun bu süreci olumsuz etkilerinden kurtulması uzun zaman almıştır. Medyamızın yaşanan olumsuzluklardan çıkardıkları dersler ışığında toplumsal hassasyetleri dikkate alarak karanlık odakların amaçlarına ulaşmasına engel olacaklarını, millet iradesini hiçe sayan vesayetçi anlayışlara artık itibar etmeyeceklerine ve halkımızı doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Basın emekçilerinin çalışan gazeteciler gününü tebrik ediyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm basın çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."


- İstanbul
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:01 Kaynak: DHA
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