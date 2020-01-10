Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdarecilerimiz insanlarımızın gönlüne girdikleri takdirde, bulundukları yerlere gerçek anlamda nüfuz etmiş olacaklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdarecilerimiz insanlarımızın gönlüne girdikleri takdirde, bulundukları yerlere gerçek anlamda nüfuz etmiş olacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak İdareciler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesini şiar edinerek daha hızlı ve daha etkin bir yönetim anlayışını egemen kılmak için çalıştıklarını vurguladı.

İdarecilerin de aynı anlayış ve sorumluluk bilinciyle çalıştığına, aziz milletin devletiyle arasında köprü görevi gördüğüne dikkati çeken Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"İdarecilerimizin görev yaptıkları süre boyunca kalıcı hizmetlere imza atmaları, vatandaşlarımızın gönlünde sağlam bir yer edinmeleri en büyük amacımızdır. Kuşkusuz, idarecilerimiz insanlarımızın gönlüne girdikleri takdirde, bulundukları yerlere gerçek anlamda nüfuz etmiş olacaklardır. Görevinin hakkını vererek fedakarca çalışan, vatandaşların sorunlarına duyarlı, ülkemizi daha parlak yarınlara taşıyacak projelerin öncüsü olan, dirayetli, çalışkan ve ahlaklı yöneticiler, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacaktır."

Erdoğan, idarecilerden özellikle milletten aldıkları güçle ve ilerleme yolunda yüklendikleri sorumlulukla önümüzdeki dönemde de her konuda çok daha büyük hizmetlere imza atmalarını beklediklerini vurgulayarak, "10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, ülkemize emeği geçen tüm idarecilerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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