Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a mesaj
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a mesaj

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nda ABD'ye uzatmalarda 93-92 mağlup olan Basketbol Milli Takımı için yayınladığı mesajda, "Skor hiç önemli değil. Sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a mesaj, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası'nda ABD'ye uzatmalarda 93-92 mağlup olan Basketbol Milli Takımı için yayınladığı mesajda, "Skor hiç önemli değil. Sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda! Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam" ifadesini kullandı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, basketbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:45 Kaynak: İHA
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