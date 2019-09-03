Cumhurbaşkanı erdoğan'dan, '12 dev adam' paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, A Milli Basketbol Takımının ABD karşısındaki mücadelesini, Twitter
hesabından açıklama yaparak tebrik etti.
Erdoğan, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımının, E Grubu'ndaki ikinci maçında güçlü rakibi ABD'ye 93-92 yenildiği müsabakanın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol
, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye
arkanızda. Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam!" dedi.