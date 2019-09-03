Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan'dan, '12 dev adam' paylaşımı
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan'dan, '12 dev adam' paylaşımı

8 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının ABD karşısındaki mücadelesini, Twitter hesabından açıklama yaparak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı erdoğan'dan, '12 dev adam' paylaşımı, System.String[]


CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının ABD karşısındaki mücadelesini, Twitter hesabından açıklama yaparak tebrik etti.
Erdoğan, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımının, E Grubu'ndaki ikinci maçında güçlü rakibi ABD'ye 93-92 yenildiği müsabakanın ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız basketbol, sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. Türkiye arkanızda. Dünya Kupası'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam!" dedi.

ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hava almak için otomobilden inen anne ve kızlarına araba çarptı: Anne can verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerde 10 puanlık düşüş var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Güvenli bölgenin sadece adı kaldı" açıklaması Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:51:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan'dan, '12 dev adam' paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]