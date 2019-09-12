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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbesinin yıldönümü nedeniyle Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak Milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Eylül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:32 Kaynak: İHA
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