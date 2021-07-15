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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez

15 Temmuz 2021 Perşembe 17:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye geçilmez" notuyla 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan'ın paylaştığı videoda 15 Temmuz ve Kurtuluş Savaşı'nın yanı sıra SİHA'lar, Oruç Reis, Barbaros, Turgut Reis'in görüntüleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın paylaştığı ve Türk bayrağıyla açılan videoda, Kurtuluş Savaşı ile 15 Temmuz'dan anlar bir arada görülüyor. Savunmadan teknolojiye, enerjiden sağlığa yapılan yatırımlardan bahsedilen videoda, 'Mavi Vatan' ve 'Doğu Akdeniz' ile Oruç Reis, Barbaros ve Turgut Reis'in mavi sulardaki varlığına değiniliyor.

GÖRÜNTÜLERDE SİHA'LAR DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan'ın paylaşımında Türk askerinin yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadelesine de atıf söz konusu. Görüntülerde Türk SİHA'ları da dikkat çekiyor.

Geçen yıl ibadete açılan Ayasofya Camisi'nin görüntülerine de yer verilen klip, "Türkiye geçilmez" sloganıyla sona eriyor. Videoda şunlar kaydediliyor:

"Çanakkale geçilmez. Vatanı ve bağımsızlığını korumak uğruna mermilere göğüs geren Mehmetçik ölmez. Cesaretin geçilmez, 15 Temmuz'da iki kıtanın birleştiği yerde, hainlerin namlularının üzerine çıplak elleriyle yürüyen, korkusuzca birlik olan bir millet bölünmez, azmin geçilmez. Savunmadan teknolojiye, enerjiden sağlığa her alanda güçlenen, emek vererek yükselen zaferlerin ertesinde soluklanmadan çalışmak gerektiğini bilen bir millet yenilmez.

Mavi vatan geçilmez. Oruç Reis'in, Barbaros'un, Turgut Reis'in destan yazdığı engin mavi sulardaki varlığın engellenemez. Doğu Akdeniz geçilmez. Ay yıldızın ulaştığı her yeri aydınlatan, muhtaç olana uzanan şefkat ve yardım çaban geçilmez. İstikbali göklerde olan, her an yeniye ve daha iyiye doğru sarsılmaz bir kararlılıkla yürüyen Türk gençliği geçilmez. Gerçek gücün birliktelikten doğduğunu bilen asil Türk milleti mağlup edilemez. Sen yüzlerce yıldır bayrağına ve toprağına aşık olan bir milletin vatanı Türkiye'sin. Türkiye geçilmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez

Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Reis, 15 Temmuz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez - Son Dakika


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