Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' paylaşımı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' paylaşımı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:27 
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