Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' paylaşımı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:27
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