Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17 Ağustos' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.

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