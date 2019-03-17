Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' Mesajı

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü mesajında, "C¸anakkale s¸ehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve o¨zgu¨rlu¨gˆu¨mu¨zden hic¸bir s¸ekilde taviz vermeyecegˆiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' Mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü mesajında, "C¸anakkale s¸ehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve o¨zgu¨rlu¨gˆu¨mu¨zden hic¸bir s¸ekilde taviz vermeyecegˆiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında C¸anakkale Zaferinin 104'üncü yıl do¨nu¨mu¨nu¨, millet olarak bu¨yu¨k bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini bildirdi. C¸anakkale destanının tu¨m kahramanlarını bir kez daha hu¨rmetle, minnetle yad ettiğini belirten Erdoğan şunları söyledi:

"C¸anakkale, yedi du¨vele meydan okuyan, do¨nemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akıs¸ını degˆis¸tiren ecdadımızın yazdıgˆı s¸anlı bir destandır. C¸anakkale, tarihi s¸anlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandıgˆı, ku¨llerinden yeniden dogˆdugˆu, birlik ve beraberlik ruhunu abideles¸tirdigˆi topraktır. C¸anakkale, Tu¨rk Milleti olarak vatanımıza, hu¨rriyetimize, bizi biz kılan mukaddes degˆerlere bagˆlılıgˆımızın da timsalidir. Vatanın, milletin bekası ic¸in go¨zlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi go¨ze alan yu¨zbinlerce kahraman, go¨z kamas¸tıran mu¨cadeleleriyle 'C¸anakkale Gec¸ilmez' so¨zu¨nu¨ tarihe naks¸etmis¸lerdir. Kardes¸ligˆin, dayanıs¸manın, muhabbetin, birligˆin ve beraberligˆin en c¸arpıcı o¨rneklerinin yas¸andıgˆı savas¸ meydanında, imanımız, inancımız, fedakarlıgˆımız ve bin yıllık medeniyet degˆerlerimiz milletimizi zafere tas¸ımıs¸tır. Tu¨m olumsuz kos¸ullara ragˆmen, iman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, I·stiklal harbimizi de zafere ulas¸tıracak mu¨cadeleci ruhun gu¨c¸lenmesine vesile olmus¸tur. C¸anakkale'de yakılan mes¸ale, istiklal mu¨cadelemizde ve Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin kurulus¸unda yolumuzu aydınlatmıs¸tır."

'TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

Cumhuriyetin, C¸anakkale ve Kurtulus¸ Savas¸ı gibi bu¨yu¨k mu¨cadelelerin, bu¨yu¨k fedaka^rlıkların u¨zerine ins¸a edildiğini belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizlere du¨s¸en en bu¨yu¨k sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip c¸ıkmak ic¸in, C¸anakkale Savas¸larındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılıgˆı bugu¨n de kalbimizde hissetmektir. C¸anakkale s¸ehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve o¨zgu¨rlu¨gˆu¨mu¨zden hic¸bir s¸ekilde taviz vermeyecegˆiz. Bugu¨n de vatanımız u¨zerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yo¨nelik hain planlara bu kararlılıkla kars¸ı c¸ıkıyor, kadını erkegˆi, genci yas¸lısı tu¨m vatandas¸larımızla omuz omuza aydınlık yarınların ins¸aası ic¸in yılmadan c¸alıs¸ıyoruz. Bu du¨s¸u¨ncelerle, C¸anakkale Zaferi'nin yıl do¨nu¨mu¨nu¨ kutluyor, 18 Mart S¸ehitler Gu¨nu¨'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tu¨m s¸ehitlerimizi, bas¸ta Gazi Mustafa Kemal olmak u¨zere tu¨m kahramanlarımızı rahmetle, s¸u¨kranla anıyorum. Ruhları s¸ad, meka^nları cennet olsun."

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:01 Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel
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