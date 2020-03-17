Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü mesajında, "Çanakkale Zaferi, büyük imkansızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü mesajında, " Çanakkale Zaferi, büyük imkansızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "105. yıldönümünü iftiharla kutladığımız Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, büyük imkansızlıklara rağmen, milletimizin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakarlıkları gözler önüne seren şanlı bir destandır. Çanakkale'de bir asır önce neler yaşandığını bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir. Kadim tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşımızın da habercisi olmuş, Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma, istiklal mücadelemiz için elzem olan ruhu ortaya çıkarmıştır. Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir" dedi.

Türk Milletinin, her daim 'Çanakkale geçilmez' dedirten atalarımızın mirasından ilham ve kuvvet alarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacağını belirten Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakarlık timsali şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan yeni nesillere emanet edeceğiz. Çanakkale'de yatan yüzbinlerce şehidimizi yad ederken, şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun"

Haber: ANKARA, -


Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi         
16:28
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı         
16:23
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin         
15:49
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi         
15:04
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı         
14:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi         
10:47
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir         
08:55
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı         
08:52
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 04:41:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]