Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün biz, sizlere daha aydınlık, umutlu ve barış dolu bir gelecek için çalışırken, sizden beklentimiz kahraman ecdadımızdan emanet aldığımız vatan ve bayrak sevgisine, özgürlük aşkına sahip çıkmanız; bu yüce değerleri sonraki nesillere aktarmanızdır. Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajında, "Işığımız, umudumuz, geleceğimiz sevgili gençler…