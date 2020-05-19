Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs için İstiklal Marşı paylaşımı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs için İstiklal Marşı paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okuyalım." ifadesini kullanırken, paylaşımdaki videoda ise İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirdiği videosuna yer verdi. Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası yaptığı ulusa seslenişte 19 Mayıs 19.19'da bütün vatandaşları evlerinin pencere ve balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın

Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi