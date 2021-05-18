Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençler, devraldıkları bayrağı çok daha ileri seviyeye taşıyacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençler, devraldıkları bayrağı çok daha ileri seviyeye taşıyacak

18.05.2021 20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençler, devraldıkları bayrağı çok daha ileri seviyeye taşıyacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs nedeniyle bir mesaj yayınlayarak "Gençler ülkemizin ümidi. İnanıyorum ki, onlar hedef ve değerlerimize sahip çıkarak devraldıkları bayrağı çok daha ileri seviyelere taşıyacak" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal'in Türk milletinin bağımsızlık inancından aldığı güçle Milli Mücadeleyi başlattığı tarihi bir gündür. Emperyalist, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı verdiğimiz mücadelede, milletimiz sarsılmaz bir kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkmak için öne atılmıştır" ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Aziz Milletim, büyük ve güçlü Türkiye'nin teminatı kıymetli gençler. 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal'in Türk milletinin bağımsızlık inancından aldığı güçle Milli Mücadeleyi başlattığı tarihi bir gündür. Emperyalist, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı verdiğimiz mücadelede, milletimiz sarsılmaz bir kararlılıkla birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkmak için öne atılmıştır. Türk milleti, İstiklal Mücadelesi boyunca hiçbir millete nasip olmayan azim ve cesaretle göğsünü düşmana siper ederek vatanını, bayrağını savunmuş ve destansı bir zafer elde etmiştir.

"ÜLKEMİZİN ÜMİDİSİNİZ"

Gençlerimiz de Milli Mücadele'den bugüne her dönemde gösterdikleri kahramanlık ve gayretle ülkemizin ümidi olduklarını ortaya koymuşlardır. Bugün biz de insanı merkezine koyan ilim ve irfan medeniyetimizden aldığımız güç ve gençlerimizin verdiği enerji ile şanlı zaferlerimizi taçlandırmak, ülkemizi 2023 ve gelecek hedeflerine eriştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz vizyon, hedef ve değerlerimize sahip çıkarak devraldıkları bayrağı çok daha ileri noktalara taşıyacak, ulusal ve uluslararası alanlardaki başarılarıyla ülkemizi güçlü şekilde temsil etmeyi sürdüreceklerdir.

"GENÇLERE HER DAİM GÜVENİYORUZ"

Bütün alanlarda kendi stratejisini milli ve yerli imkanlarıyla sahada ve masada uygulayan, hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir ülke olarak gençlerimizin bu süreçteki katkıları ve başarılarıyla gurur duyuyor, onlara her daim güveniyoruz.

"GENÇLERİMİZ TÜM DÜNYA İÇİN ÇABALAYACAKLAR"

Gençlerimizin onlar için inşa ettiğimiz aydınlık Türkiye'de eğitimden istihdama, sanattan spora, bütün alanlarda sunduğumuz imkanları, verdiğimiz destekleri en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, bölgesel ve küresel liderlik yolunda ilerledikçe, gençlerimize daha çok fırsat sunmaya devam edeceğiz. Bütün gençlerimizin sadece kendi milletimiz için değil dünyanın dört bir yanındaki mazlumların ülkemize duyduğu güven ve beslediği umudun sorumluluğuyla gayret göstereceklerine inanıyorum. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençler, devraldıkları bayrağı çok daha ileri seviyeye taşıyacak

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençler, devraldıkları bayrağı çok daha ileri seviyeye taşıyacak - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençler, devraldıkları bayrağı çok daha ileri seviyeye taşıyacak - Son Dakika
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