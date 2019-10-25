Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 Fransız gazeteci hakkında suç duyurusu
Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 Fransız gazeteci hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 Fransız gazeteci hakkında suç duyurusu

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 Fransız gazeteci hakkında suç duyurusu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Fransa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:49 
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