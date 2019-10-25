Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 Fransız gazeteci hakkında suç duyurusu
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:49
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