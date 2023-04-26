Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 dakikalık canlı yayın arasının ardından ilk açıklama: Yoğun programımdan dolayı ciddi manada üşüttüm - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 dakikalık canlı yayın arasının ardından ilk açıklama: Yoğun programımdan dolayı ciddi manada üşüttüm

26.04.2023 07:53

Katıldığı programda acele bir şekilde canlı yayına ara verildikten 20 dakika sonra tekrar ekranlara dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Yoğun programı nedeniyle üşüttüğünü söyleyen Erdoğan, "Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kanal 7 ve Ülke TV'nin ortak yayınına katıldı. Yaklaşık 1,5 saat gecikmeli olarak saat 23.30'da başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunurken yayın birden kesildi.

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O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "Reklam" dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.

20 dakikalık aranın ardından canlı yayına dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Ciddi manada üşüttüm

"SİZLERDEN HELALLİK BEKLİYORUM"

20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada "Üzerinize afiyet dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum" dedi.

YORUMLAR (3)
  • Ferhat Karataş: Çok geçmiş olsun sayın Cumhurbaşkanım???? Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Reis çok geçmiş olsun, İnşallah daha sağlıklı dönersiniz.Dünyada hiçbir şey sağlıktan değerli olamaz. Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
  • Murat Ayaydin: Allahim Şafii ismi ile Şifa Versin insAllah Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Ülke TV, Kanal 7, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 dakikalık canlı yayın arasının ardından ilk açıklama: Yoğun programımdan dolayı ciddi manada üşüttüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 dakikalık canlı yayın arasının ardından ilk açıklama: Yoğun programımdan dolayı ciddi manada üşüttüm - Son Dakika
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