Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 20 dakikalık canlı yayın arasının ardından ilk açıklama: Yoğun programımdan dolayı ciddi manada üşüttüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kanal 7 ve Ülke TV'nin ortak yayınına katıldı. Yaklaşık 1,5 saat gecikmeli olarak saat 23.30'da başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunurken yayın birden kesildi.

REKLAMA GİDİLDİ

O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "Reklam" dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı ve kameralar Erdoğan'ı göstermeden program birden kesildi.

"SİZLERDEN HELALLİK BEKLİYORUM"

20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada "Üzerinize afiyet dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum" dedi.