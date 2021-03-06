Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge Açıklaması

06.03.2021 01:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021'in

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'in Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'in Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yer alan 2021/6 sayılı genelgede, İstiklal ve istikbal mücadelesinin en çetin günlerinde Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de Milli Marş olarak kabul edildiği anımsatıldı.

Büyük zorluklarla kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin abidevi ifadesi olan Milli Marş'ın, ülke sathında bütün milleti şamil olarak milli benlik ve kimlik haline dönüştürdüğü belirtilen genelgede, "Özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadele'nin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması münasebetiyle, 4/5/2007 tarihli ve 5649 sayılı Kanuna 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Kanunla eklenen geçici 1'inci madde uyarınca, 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Genelgede, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak anılacak ve kutlanacak 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliklerinin düzenleneceği belirtildi.

Yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin, İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik ile oluşturulan Merkez Yürütme Kurulunca yürütüleceği ve koordine edileceği kaydedildi.

Söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceği vurgulanan genelgede, etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanların Kurul tarafından belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacağı bildirildi.

Bu kapsamdaki proje ve etkinliklere ait giderlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacağına işaret edilen genelgede, Erdoğan, "2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı kutlamaları kapsamında yıl boyunca düzenlenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim." ifadelerine yer verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021'in 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge Açıklaması - Son Dakika


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