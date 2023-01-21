2023 yılının 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandı - Son Dakika
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2023 yılının 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandı

21.01.2023 03:52
2023 yılının 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genelgede, Anadolu topraklarında gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi ve şefkat hamuruyla yoğuran, ilim ve öğütleriyle birliği, beraberliği ve kardeşliği yeşerten büyük İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatı, fikirleri ve eserlerinin asırlardır insanlığın yolunu aydınlattığını belirtti.

Genelgede, "Mevlana, Anadolu'da ilim, irfan ve hikmetle harmanladığı Mesnevi'siyle millet olma şuurunu yerleştirmiş ve topraklarımızı bu aziz değerle mayalamıştır. Bu minvalde Mevlana'yı hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere vuslatının 750'nci yıl dönümü olan 2023 yılı 'Mevlana Yılı' olarak kutlanacak ve yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir" denildi.

Etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütüleceğini, söz konusu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin ise Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte belirlenecek kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacaktır. Gerçekleştirilecek etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 2023 yılının 'Mevlana Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandı - Son Dakika

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