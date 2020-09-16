Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla mesaj - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla mesaj, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, yayımladığı mesajında, "Türkiye tarihinin en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin milletimizin vicdanında derin yaralar açan sonuçlarından biri de hiç kuşkusuz Başbakan Adnan Menderes ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun darbeciler tarafından demokrasi, adalet ve insanlık adına utanç verici bir süreç sonunda idam edilmiş olmalarıdır.

Bir grup cuntacının millet iradesine karşı yaptığı 27 Mayıs 1960 darbesinden yaklaşık 16 ay sonra 16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen bu idamların acısı milletimizin yüreğini dağlamıştır. Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir. Buna karşılık Menderes ve arkadaşlarının milletimizin kalbindeki mümtaz yeri her geçen gün daha da güçlenecektir.İdam sehpasındaki son sözü bile 'Devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim' olan rahmetli Menderes'in devlet ve millet sevdası gönüllerde ve hafızalarda her daim yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Şunu çok iyi biliyoruz ki darbecilerin kurduğu tiyatro mahkemelerde yargılanan ve idam edilen sadece merhum Menderes ve arkadaşları değil tarihi, kültürü, değerleri ve inançları ile milletimizdi, milli iradeydi. Türkiye'ye yıllarca hizmet eden, milli iradenin temsilcisi konumundaki Demokrat Parti döneminde, ülkemize demokrasi ve kalkınma alanında çok büyük katkılar sağlayan merhum Başbakan Adnan Menderes'i milletimizin her bir ferdinin, özellikle de gençlerimizin çok iyi tanıması gerekmektedir." açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajına şu ifadelerle devam etti:

"Milli irade için mücadele ederek, bedeller ödeyerek geldiğimiz noktada bugün hamdolsun demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık, yasaklara son verdik, özgürlük alanlarını genişlettik, güvenliği ve adaleti tahkim ettik.

27 Mayıs 1960 darbesinin hukuksuz yargılamalarının yapıldığı, merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararlarının alındığı Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Barındırdığı sembol yapılarla Demokrasi ve Özgürlükler Adası hem merhum Menderes ve arkadaşlarının aziz hatırasını yaşatacak hem de ülkemizin geçmişten bugüne verdiği istiklal ve istikbal mücadelesinin nişanesi olacaktır. Rahmetli Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere, ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi, istiklali ve istikbali için mücadele eden tüm kahramanlarımıza, bu uğurda canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, İdam Cezası, Menderes, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 20:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla mesaj - Son Dakika


Son Dakika

Kanye West, Grammy ödülünün üzerine tuvaletini yaptı ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili Bakan Koca, son dönemde vaka sayısı artan Ankara'yla ilgili güzel haberi verdi: Veriler aşağı doğru düşecek Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü
Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız Türk Tabipleri Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt: Binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız         
00:29
Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi Yasin Obuz, yeni şarkısını yayınladı! Kısa sürede 500 binin üzerinde izlendi         
23:35
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den yaza veda pozu! Pembe bikinisiyle göz kamaştırdı         
19:46
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 02:52:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei