Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı

2 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 59'uncu yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı. Darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'in fotoğrafını paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:
"27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59'uncu yılında, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum."


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:24 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınırda EYP Patladı: 1 Asker Yaralandı İlk Yerli ve Milli Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis Marmara'yı Karış Karış İnceliyor Yeni Askerlik Sisteminin Personel İçin Avantajları Neler? 17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı'ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:51:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '27 Mayıs' mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]