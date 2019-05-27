Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs tweeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs tweeti

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960'ta yapılan darbeyi kınayan bir tweet attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 27 Mayıs tweeti, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960'ta yapılan darbeyi kınayan bir tweet attı.
Erdoğan, paylaştığı tweetinde şu ifadeleri kullandı:
"27 Mayıs 1960 tarihi, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak hatırlanmaktadır. Darbenin 59. yılında, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını saygı ve rahmetle yad ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:49 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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