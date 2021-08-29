Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

29.08.2021 23:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şanlı tarihin köşe taşlarından biri olan Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüne kavuşmanın bahtiyarlığı içerisinde olduklarını belirtti.

Milletin, Kıbrıs Türklerinin ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşların her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bu gurur gününde kendilerini yalnız bırakmayanlara, şahsı ve milleti adına teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle İstiklal Harbi'nin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclisinin kıymetli mensuplarını ve ordunun kahraman askerlerini rahmetle yad ettiğini kaydetti.

Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında, 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz'un, 4 gün süren göğüs göğüse çarpışmaların ardından Dumlupınar'da kesin bir zaferle sonuçlandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Dünya savaş tarihine geçen bu şanlı zaferle Türk Milleti, şehit kanlarıyla sulanan vatanı üzerinde asla boyunduruk kabul etmeyeceğini göstermiştir. 30 Ağustos, milletimizin kendisine ömür biçen emperyalist niyetleri kursaklarda bıraktığı ve cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açtığı tarihimizin en kritik dönüm noktalarından biridir. Milletimiz, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt'te bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Büyük Zafer'e ilham veren ruh, inanç ve irade, 99 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir. Savunma sanayinden ekonomiye, dış politikadan enerjiye, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden taşeron terör örgütleriyle mücadeleye kadar her alanda elde ettiğimiz başarılar, bunun en önemli nişaneleridir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bugün, sadece sınırları içinde yaşayan 84 milyon vatandaşının değil, Balkanlardan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya gönül coğrafyasındaki yüz milyonlarca dost ve kardeşinin de umudu haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Allah'ın yardımı, kalbi bizimle çarpan dostlarımızın desteği ve necip milletimizin samimi duasıyla inşallah bu umutları boşa çıkarmayacağız. İçimizdeki kimi bedhahlara rağmen, zalimler karşısında mazlumun hakkını savunmaya, tüm dünyada barışın, adaletin ve özgürlüğün hakim olması için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bundan 99 yıl önce Dumlupınar'da şaha kalkan imanın rehberliğinde, 84 milyon birlik, dirlik ve kardeşlik içinde aydınlık yarınlarımıza hep beraber yürüyeceğiz.

Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını minnetle yad ediyorum. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren aziz şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm kardeşlerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Dumlupınar, 30 Ağustos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti 23:39 Kanarya seriye bağladı! Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı 23:31 Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç koronavirüse yakalandı Terim için 23:11 Terim için "Sıfır hatası var" diyen Dilmen'den çarpıcı yaş tespiti: Tarihinde böylesi yok
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 23:02 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış 22:22 Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış 21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü 21:54 21 yaşındaki genç parkta husumetlisi tarafından 8 el ateşle öldürüldü
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz 20:52 Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik 20:25 Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik

Son Dakika Haberleri
18:42 Son Dakika! ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
18:41 Talihsiz tesisatçı, arızayı tamir etmek için girdiği su kuyusunda ölü bulundu
18:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
17:46 Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir
17:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
17:10 Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti
16:57 Bülent Ersoy, Kıbrıs konseri öncesi büyük şaşkınlık yaşadı! Orkestra ekibi, yaptırdığı sahte PCR testi nedeniyle hakim karşısında
15:57 Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir
15:53 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor         
23:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı         
23:37
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
23:06
3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı         
22:51
Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti Fatih Terim, Cicaldau'yu neden oyundan aldığına açıklık getirdi: Midesinde rahatsızlık hissetti         
21:57
Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım Teslim törenine Erdoğan'ın Z kuşağı sözleri damga vurdu: Bu can bende oldukça yoldaşınızım         
21:11
Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı Düğünden dönen aile kaza yaptı: 7 yaralı         
20:28
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu         
11:58
Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor Eski halinden eser kalmadı! Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'i şimdi görenleri şaşkına uğratıyor         
09:42
Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın Son Dakika: Banka kredilerinde yeni dönem başlıyor! Bakan Elvan'ın "Yeni tedbirler" gelecek sözleri, maaşa göre kredi uygulamasını getirdi         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 00:07:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement