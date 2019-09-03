Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan'dan '4 eylül sivas kongresi' mesajı
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Cumhurbaşkanı erdoğan'dan '4 eylül sivas kongresi' mesajı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas'ta, 100 sene önce, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır.

Cumhurbaşkanı erdoğan'dan '4 eylül sivas kongresi' mesajı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Sivas'ta, 100 sene önce, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller; Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi'nin vatanın maküs talihini değiştirdiğini, milli mücadeleye yeni bir yön tayin ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Anadolu'da dağınık bir şekilde mücadele veren dernek ve cemiyetleri, tam bağımsızlık ve özgürlük ülküsü etrafında birleştiren Sivas Kongresi, vatanımızın işgaline karşı milli iradenin oluşmasında ve bağımsızlığa ulaşmamızda etkin rol oynamıştır. 'Vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği' yönündeki milli iradeyi ortaya koyan hayati kararlar, tam bağımsız Türkiye'nin yolunu açmış; Cumhuriyetimizin kuruluşu açısından da önemli bir zemin teşkil etmiştir. Sivas Kongresi kararları, Misak-ı Milli'nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında ve istikbal mücadelemizin tüm adımlarında etkili olmuştur. Sivas'ta, 100 sene önce, bağımsızlık ve vatan aşkıyla yakılan meşale, muasır medeniyet yürüyüşümüzde bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır. Şanlı tarihimizle iftihar eden, kahraman ecdadımızla aynı ruh ve şuura sahip olan genç nesiller; Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacaktır. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."


Sivas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:00 Kaynak: DHA
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