Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü zirve paylaşımları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü zirve paylaşımları - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü zirve paylaşımları

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği video konferansa ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü zirve paylaşımları, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği video konferansa ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Zirvede koronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu         
15:34
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi         
15:29
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi         
15:04
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi         
11:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak 520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak         
10:25
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 02:34:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü zirve paylaşımları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]