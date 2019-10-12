Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için mesaj
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için mesaj

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün 32. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk için mesaj, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün 32. vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üstlendiği görevlerde, ülkemize ve milletimize önemli hizmetlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı, kıymetli devlet adamı Fahri Korutürk'ü, vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Fahri Korutürk, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:21 Kaynak: İHA
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