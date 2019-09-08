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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrikİSTANBUL - Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra'yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

İSTANBUL - Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra'yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Park'ta müsabakayı takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, soyunma odasına indi ve futbolcular ile teknik heyeti tek tek tokalaşarak tebrik etti.

Millileri soyunma odasında tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra stattan ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:10 Kaynak: İHA
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