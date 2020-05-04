Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB toplantısına videolu mesaj - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB toplantısına videolu mesaj - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB toplantısına videolu mesaj

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu öncülüğünde toplanan "Korona virüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği" toplantısına gönderdiği video mesajda, "Korona virüs aşısı tüm insanlığın ortak aşısı olmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB toplantısına videolu mesaj, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu öncülüğünde toplanan "Korona virüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği" toplantısına gönderdiği video mesajda, "Korona virüs aşısı tüm insanlığın ortak aşısı olmalıdır" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde video konferans yöntemiyle düzenlenen "Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, AB'nin 7 milyar 500 milyon Euroluk aşı fonu hakkında açıklamalarda bulundu. Mesajına başlarken kabine toplantısı nedeni ile toplantıya katılamadığını ifade eden Erdoğan, konuyu verdiği önem nedeni ile video yoluyla toplantıya katıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı, "Şu ana kadar şehir hastanelerine yaptığımız yatırımlar salgınla mücadele de çok önemli avantajlar sağlamıştır. İstanbul'da 3 ayrı noktada 2 bin 100 yatak kapasiteli salgın hastanesi yapımına başladık" dedi. "Korona virüs salgını sadece bir sağlık krizi olmaktan çıkmış, siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları olan benzersiz bir küresel imtihana dönüşmüştür. Bu salgın bize dillerimiz, dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bugüne kadar Türkiye olarak 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık. Maskeden, solunum cihazına kadar ihtiyaç duyulan kritik tıbbi malzeme tedariğinde güvenilir ortak olmaya devam ettik" diye konuştu.


"Korona virüs aşısı tüm insanlığın ortak aşısı olmalıdır"


Türkiye'nin virüs ile mücadeledeki tecrübelerini dostları ile paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Virüsün ortadan kaldırılması için en etkili aracın aşı olduğu görülüyor. Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları da destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "26 Mart'ta kabul ettiğimiz G20 bildirgesinde aşının hızlıca geliştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştuk. Bu nedenle bu etkinliğin parçası olmayı görev bildik. Çalışmalarda gereksizi tekrarlara ve bürokrasiye izin verilmemesi hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır" şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı, "Korona virüs aşısı tüm insanlığın ortak aşısı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve kimsenin geride bırakılmaması prensibinin itina ile uygulanması son derece önemlidir" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken, tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler sonucunda tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edicez" ifadelerini kullandı. Erdoğan, mesajının sonunda emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve paydaşlara teşekkür etti. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 06:59 Kaynak: İHA


Son Dakika

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Bu kez İzmir'de görülen çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği iddiası tartışma yarattı Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklaya yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklaya yapıyor         
19:30
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti         
19:20
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar         
19:04
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindim sisteminde de çoğalabiliyor         
19:02
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi         
18:57
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı         
18:54
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı         
18:45
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak         
18:28
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi         
18:15
Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti Sivas'ta hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden köylü hayatını kaybetti         
18:12
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı         
18:05
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı         
17:52
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı         
17:48
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı         
17:47
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım         
17:46
Kim Jong-un geri döndü, Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi         
17:32
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı         
17:11
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti         
17:05
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi         
16:58
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi         
16:51
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı         
16:36
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak         
16:36
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü         
16:33
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım         
16:29
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada         
16:24
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak         
16:14
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı         
16:10
40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri 40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 19:32:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB toplantısına videolu mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]