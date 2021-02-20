Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz

20.02.2021 20:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi televizyon kanalının yayın hayatına başlaması dolayısıyla düzenlenen programa video mesaj gönderdi. 13 vatandaşımızın şehit edildiği Gara konusunda çelişkili açıklamalar yapan ABD'ye tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) televizyon kanalı TASC TV'nin kesintisiz yayın hayatına başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen özel programa bir video mesaj gönderdi.

TASC TV'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun temsil gücünü, önemli ölçüde artıran TASC'ın hayata geçirdiği televizyonun, çok kısa zamanda büyük beğeni topladığını, Türk-Amerikan toplumundan gelen talep üzerine de 24 saat kesintisiz yayına geçildiğini belirtti.

"TASC TV'nin anavatandan uzakta yaşayan, ancak kalpleri Türkiye için çarpan siz kardeşlerime yararlı hizmetler sunacağına inanıyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, projeyi hayata geçiren TASC Yönetim Kurulu'nu, TASC TV'de görev alan çalışanları tebrik etti.

"PKK'YLA MÜCADELEDE MÜTTEFİKİMİZDEN ARZU ETTİĞİMİZ DESTEĞİ GÖREMEDİK"

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında ortak çıkarlara dayalı, güçlü, kapsamlı stratejik müttefiklik ilişkisi bulunduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlişkilerimizde, zaman zaman görüş ayrılıkları olsa da ortaklığımız, bugüne kadar her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Son dönemde de Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. Aynı şekilde, Amerikan makamlarına ilettiğimiz klasörler dolusu delillere rağmen, FETÖ elebaşıyla ilgili 4 yıldır hiçbir adım atılmaması, milletimizi ve 251 şehidimizin ailesini derinden yaralamıştır. Demokrasi ve özgürlükler konusunda iddia sahibi bir ülkenin, demokrasiye kast eden darbecilere kucak açması, çok büyük çelişkidir."

BİDEN YÖNETİMİNE GARA TEPKİSİ

Geçmişte yaşanan tecrübelerin, bir terör örgütü eliyle diğerini ortadan kaldırmaya çalışmanın yanlışlığını acı bir şekilde gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, "Nitekim Amerikan Kongresine yönelik menfur eylemde başı çekenlerin, bölücü örgütün Suriye kolu YPG/PYD ile bağlantıları ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyla terörün, insanlıkla beraber demokrasinin de düşmanı olduğu bir kez daha anlaşılmıştır." diye konuştu. Küresel barış ve istikrar hedefiyle çalışan tüm ülkelerin terörle mücadele konusunda ortak bir zeminde buluşmasının, teröre karşı ilkeli ve tutarlı hareket etmesinin, bu bakımdan büyük önem arz ettiğini dile getiren Erdoğan, "Bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında, tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"AMERİKAN YÖNETİMİYLE İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Erdoğan, Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelesini sınırları içinde ve dışında kararlı bir şekilde yürüteceğinin altını çizerek, "Ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde, DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden YPG'sine kadar eli kanlı katillerin hiçbirine yer yoktur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. Türkiye, iki ülke arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir."

"SİZLERİ TÜRKİYE'NİN BİRER ELÇİSİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Her ihtilaftan medet uman Türkiye karşıtı çevrelerin, Amerikan kamuoyunu Türkiye aleyhine yönlendirebilmek için yoğun çaba içerisinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu çevrelerin, yalan ve iftiralarına muhakkak sizler gereken cevabı veriyorsunuz. Amerikan toplumunun Türkiye'yi daha iyi anlaması için de çaba gösteriyorsunuz. Sizlerin gayretleri hem iki ülkeyi hem de iki halkı birbirine daha da yakınlaştıracaktır." dedi.

"Sizleri, Türkiye'nin ve kültürümüzün doğal birer elçisi görüyoruz" Türk-Amerikan toplumunun bugün 300 bin kişiyi aşan güçlü bir nüfusa sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ticaret ve bilim başta olmak üzere, pek çok alanda elde ettiğiniz başarılar bizler için gurur kaynağıdır. Bu başarılarınız sayesinde, etkinliğinizin de arttığına inanıyorum. Sizleri, Türkiye'nin ve kültürümüzün doğal birer elçisi görüyoruz. Sizlerden Türk-Amerikan ilişkilerindeki pürüzlerin aşılması ve iş birliğinin güçlenmesi yolunda daha fazla çaba bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetim; kongre, basın, seçmen kitleleri ile kamuoyundan gelen çağrı ve yönlendirmelere son derece açıktır. Türk-Amerikan toplumunun da hem bireysel düzeyde hem çatı kuruluşları ve dernekleri aracılığıyla sesini daha fazla duyurması gerekiyor. Türk toplumu, Türkiye algısını etkileyebilecek her türlü faaliyete ve yayına, tepkisini süratle göstermeli ve bunu bir davranış biçimi haline getirmelidir. Bu çerçevede, 2016 yılında kurulan TASC'ın çalışmalarına büyük ehemmiyet verdiğimizi, bu çalışmaları desteklediğimizi belirtmek isterim."

TASC'ın Türk-Amerikan toplumunu ilgilendiren meselelerde ve Kovid-19 salgını boyunca öncü rol oynadığını da memnuniyetle müşahede ettiklerini belirten Erdoğan, "Bugün, 24 saat kesintisiz yayın hayatına başlayan TASC TV'nin de Türk-Amerikan toplumuna büyük katkılar sağlayacağından eminim. İletişim çağının getirdiği imkanlardan da yararlanarak, TASC TV ve benzeri girişimlerin, Türk-Amerikan toplumunun kendine olan güvenini pekiştireceğine, birlik ve beraberliğini artıracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda tekrar TASC TV'nin ABD'de yaşayan Türk vatandaşı ve soydaşları için hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenleri tebrik etti.

NE OLMUŞTU?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan mesajda yer alan "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadeleri tepki çekmişti. Bu açıklama sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ABD'nin Gara çıkışına Türkiye'nin tepkisi en sert dille iletilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi: Müttefiklerimizden net tutum bekliyoruz - Son Dakika


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