Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın yanında yer aldıkları için ABD tarafından suçlandıklarını belirterek, "Bazı ABD'liler çıkıp İlham Aliyev kardeşimizi arıyor; 'Sizin yanınızda kim olduğunu biz biliyoruz' diyor. Erdoğan var, Türkiye var. 'Yeri gelirse onlara yaptırım uygularız' diyorlar. Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın ne ise geç kalma yap" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra partisinin 7'nci il kongresine katılmak üzere Malatya'ya geldi. Erhaç Havalimanı'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanına hareket etti. Erdoğan, güzergah üzerinde sık sık kendisine sevgi gösteren vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.

Miting alanında da kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Malatya'ya bir yılı aşkın süre sonra geldiğini hatırlatarak, alanı dolduranlara 2019 yılındaki seçimlerde verilen yüzde 68,5 oranındaki oy oranından dolayı teşekkür etti. Malatya'nın önemli bir kent olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlattığını ifade ettiği merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı da yetiştiren şehir olan Malatya'yı önemsediklerini vurguladı.DEPREM KONUTLARI YAPILIYOROcak ayında Malatya ve Elazığ'da yaşanan depremi hatırlatan ve her iki şehirde yaşayanlara tekrar geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, depremin ardından yaraları sarmak için harekete geçtiklerini vurgulayarak, "Yapılan tespitlerin ardından Malatya'da 1555'i ahırlı köy evi olmak üzere 5024 konut inşa etmek için çalışmalara başladık. Bugün Pütürge'de 208, Kale'de 238 konut olmak üzere 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. Depremin yıl dönümünde konut inşasını tamamlamış olacağız. Depremin merkez üssü olan Elazığ'da da 1015'i ahırlı köy olmak üzere 18 bin 868 adet konut inşa ediyoruz. Bu konutların 2521'i teslim aşamasına gelmiştir. İnşallah en kısa zamanda Elazığ'a gidip, bu konutları bizzat vatandaşlara teslim edeceğiz.Elazığ ve Malatya'da 9 ay gibi kısa sürede vatandaşlarımıza konutlarını teslim aşamasına getiren bakanlığımız ile yüklenici firmaları tebrik ediyorum" diye konuştu.MACRON VE WİLDERS'E TEPKİTürkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin uzun ve meşakkatli bir süreci ifade ettiğini anlatan Erdoğan, bir yanda halka rağmen sözde halkçılık, diğer yandan gönlü ve gözü milletimizle aynı istikamete bakan anlayış bulunduğunu kaydetti. Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda milletvekili Geert Wilders'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Fransa'nın başındaki zat şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Kendine bir bak, nereye gidiyorsun ona bak. Dün Kayseri'de söyledim bu bir vaka. Onun için hakikaten bir kontrolden geçmesi lazım. Bir de Hollanda'da milletvekili müsveddesi var, o da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yazıyor. Bir defa haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Faşizmi biz Almanya'da yaşadık, İtalya'da yaşadık, nazizmi yaşadık. Siz onlarla beraber yol yürüdünüz. Ama bizim kitabımızda ne faşizm ne nazizm. Bizim kitabımızda sosyal adalet var, öyle yol yürüyoruz. Bu yolda yeri geliyor bir avuç ekmeği fakir fukara, garip gureba ile paylaşmasını biliyoruz. Suriye'de zulme uğrayan garip gurebaların yanına, yardımına Türkiye, biz koşuyoruz. Şu anda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz beslemiyor, barındırmıyor muyuz? Bir o kadarını Suriye'de aynı şekilde beslemiyor muyuz? Bunu gören göz sizde yok. Sizin gözünüz var görmüyor, kulaklarınız duymuyor, ağzınız hakkı, hakikati konuşamıyor.Benzerleri ülkemizde de var zaten. Onlara dersi inşallah 2023'te 2024'te en güzel şekliyle vereceğinize inanıyorum. Milyonlarca masumun acı çekmesiyle ölümüyle evlerinden, yurtlarından olmasıyla sonuçlanan felaketini biz üstlendik. Türkiye dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumundadır, benzerimiz yok. Aynı şekilde milli gelirine göre en çok insani yardım yapan ülkelerin başında biz geliyoruz, bir numarayız. Bundan dolayı herhangi bir pişmanlığımız da yok. Tam tersine binlerce yıllık kardeşliğimizin, dostluğumuzun olduğu insanlara zor günlerde el uzatmaktan dolayı şeref duyuyoruz. Dünyayı bu şekilde yaşanmaz hale getiren güçler, oyunlarını bozduğumuz, gerçek yüzlerini ortaya çıkardığımız için bizi de hedef tahtasına koymuşlar, varsın koysunlar. Durmak yok yola devam."4 MİLYON İNSANA SAHİP ÇIKTIKTürkiye'nin iç savaş nedeniyle Suriyeli 4 milyon insana sahip çıktığını, Suriye'de de briket evler yaptıklarını anlatan Erdoğan, "Bu evlerde de İdlib'de kalan kardeşlerimizi yerleştirmenin gayreti içindeyiz. Bunun için de söz verdiler. Bize destek olacaklarını söylediler. Almanya 125 milyon euro destek vereceğini söyledi. Sonra 50 dereden getirdiler. Yok BM, yok şurası, burası dediler ve bir kuruş yok. Bunların sözlerine inanılmaz. Biz dedik ki STK'lar ile yola devam ederiz, briket evleri inşallah yaparız. Ben orada emeği olan STK'lara teşekkür ediyorum. Biz batıdan teşekkür beklerken, sınırlarımız dibinde terör koridorları oluşturma gayretleriyle karşılaştık. Fırat'ın doğusunda terör devleti kurma hazırlıkları vardı. Libya'da meşru hükümet yanında yer alırken iftira, ithamlarla bölgeden dışlanmaya çalışıldık. Ama hayır, oradaki kardeşlerimizin meşru hükümetin davetiyle biz Libya'dayız. Suriye'de biz Suriye halkının davetiyle oradayız. İlla zalim Esed'in davetini beklememize gerek yok. Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir ama biz orada o mazlum milletin davetiyle varız" şeklinde konuştu.YAPTIRIM NEYSE YAPDoğu Akdeniz'de haksız ve hukuksuzluğu ortada olan girişimlere karşı hamlelerin üzerine tehdit ve engellere maruz kaldıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuz için suçlandık. Bazı ABD'liler çıkıyor İlham Aliyev kardeşimizi arıyor, 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var, Türkiye var, biz, yaptırım uygularız' diyor. Sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırım neyse geç kalma, yap. Biz sizden F 35 için adım attık, paramızı ödedik. Siz F 35'leri vermediniz, vermiyorsunuz. Bizi tehdit ettiniz; S 400'ü Rusya'ya geri gönderin dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz, Türkiye. Yıllar önce yeni başbakan olduğum sırada İHA istedik vermediler, oyaladılar. Fakat bu ne yaptı bizi ev sahibi yaptı. Şimdi İHA'ları bırakın SİHA'larımız var. Bu SİHA'larımız şu anda dünyada örnek konumda. Bazı ülkeler SİHA'lar noktasında önümüzü kesmeye çalışıyorlar. İHA'yı da SİHA'yı da Akıncı'yı da yapmaya muvaffak olan grubumuzu tebrik ediyorum."AHLAKSIZLIKLAR, SİNSİLİKLER KARŞIMIZA ÇIKIYORAvrupa'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığını ifşa ettikleri için hedef haline getirildiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın dört bir yanında mazlumların yanında yer aldığımızda da benzer saldırılara uğradık. Çıkarı için kullandıkları demokrasi ve özgürlük söylemi olanlar elbette bu onurlu duruştan memnun kalmadı. Bizim sizi memnun etmek gibi amacımız zaten yoktu. Bizim tek gayemiz inancımızın ve tarihimizin bize yüklediği sorumlulukları hakkıyla yerine getirmekti. Bugüne kadar terörle mücadeleden, sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı ve olmayacak. Bugün Türkiye dünyanın her yerindeki toplumların gönüllerinde mazlumların hamisi, hakkın ve adaletin savunucusu olarak taht kurdu. Bundan sonra da sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde kat ettiği mesafe 83 milyon vatandaşa, milyarlarca mazlumun sevinç güven kaynağıdır. Güçleri yetse, elinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni ahlaksızlıklar, sinsiliklerle karşımıza çıkıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Hakkın ve adaletin güneşi yükseldikçe, zulüm ateşi sönecek, zalimin gücü tükenecektir."Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve koronavirüs tedbirlerinin alındığı kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Mahir Ünal, Erkan Kandemir, Cevdet Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve parti üyeleri katıldı.