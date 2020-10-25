Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın ne ise geç kalma yap (3) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DEPREMZEDE KADININ GÜLÜMSETEN DİYALOĞU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da düzenlenen toplu açılış töreninde uzaktan bağlantı yöntemiyle Pütürge ilçesindeki deprem konutlarının açılışını gerçekleştirdi. Pütürge'ye görüntülü olarak bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören için ilçede bulunan TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur'dan bilgiler aldı ve yapımı tamamlanan 208 konutun anahtarlarının hemen hak sahiplerine teslim edilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra temsili olarak 3 kişiye anahtarlarının verilişine de tanıklık etti. Bu sırada konut anahtarını alan depremzedelerden Beyaz Akgül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında diyalog yaşandı.

Beyaz Akgül, teşekkür ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini görmek istediğini belirterek, "Başkanım çok teşekkür ederim. Seni burada görmek isterim. Yine gel başkanım. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Yağmurda, çamurda bırakmadın bize her türlü sahip çıktın. Kaymakam, belediye başkanına da bize sahip çıktığı için teşekkür ederim. Ama ben seni burada görmek istiyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da dinlediği kadına; "Sen şimdi kahveyi mi iyi yapıyorsun, çayı mı iyi yapıyorsun, yemeği mi iyi yapıyorsun?" diye sordu. Beyaz Akgül, Erdoğan'ın bu sorusuna; 'Başkanım sen gel ne istersen onu yaparım. Kurban olurum sana. Yemeğimiz çok, sen gel" dedi.Beyaz Akgül'ün cevabı ile gülümseyen Erdoğan, Malatya Valisi Aydın Baruş 'a dönerek, "İnşallah bir başka Malatya gelişimizde Pütürge'yi plana alalım" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anahtar teslimi yapılan Mehmet Erdoğan isimli depremzedeye de, "Bizim akraba mı o ? Mehmet Bey akrabalık var mı?" diye espri yaparak, teslim edilen konutları nasıl bulduğunu sordu. Mehmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a akrabalık olmadığını belirterek, deprem sürecindeki destekleri ve konutlardan ötürü teşekkür etti.