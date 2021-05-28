Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin - Son Dakika

İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Açılış töreninin ardından kurdele kesimine geçildi. Bu esnada heyecanına yenik düşüp kurdeleyi erken kesen isimle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"SAKIN HA KESMEYİN"

Protokolle birlikte kurdeleyi kesmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam açılış esnasında "Hazır mıyız? Her makas kimin elindeyse bugünün hatırasına onda kalacak. Kurdeleyi bugünün hatırasına saklıyoruz. Sakın ha şimdi kurdeleyi kesmeyin." dedi. Bu sırada yanındaki isimlerden birisi kurdeleyi erkenden kestiğini söyleyince Erdoğan, "Öyle mi? Sen beni mahvettin." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN FETHİNE BİR HEDİYE OLARAK GÖRÜYORUM"

Bu ilginç diyalog sonrasında besmele çeken Erdoğan, beraberindekilerle birlikte kurdeleyi kesip açılışı gerçekleştirdi. Merasim öncesinde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin bir buçuk asırlık mücadelenin ardından ülkemize kazandırıldığını hatırlatıp "Camimiz İstanbul'un sembolleri arasında seçkin yerini elhamdülillah şimdiden almıştır. Camiyi, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum." dedi.

SİYASİ İSİMLER DE AÇILIŞTAYDI

Cuma namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tevfik Göksu, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı.

CAMİNİN ÖZELLİKLERİ

Proje, mimari olarak hem zemin kat hem de birinci bodrum katta İstanbul'un en yoğun arterlerinden olan İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nı birleştiren ve bu ilişkiyi içerdiği sosyal mekanlarla besleyen, bu sayede de cami bünyesini sürekli canlı tutabilen bir yapıya sahip.

Taş ve prekast kaplama cepheleri ile titanyum çinko alaşım kaplı kubbeleri ile Taksim cami, cephelerinin tamamından giriş imkanı sunuyor. Bu sayede Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı üçgeninde bir odak noktası oluşturabildiğine dikkati çekilen projede, mühendislik olarak camide Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı.

Taksim Camisi'nin mühendislik açısından ayrışan en önemli özelliğinin Top-Down sistemi ve bu sistemin kullanıldığı tek cami olması olduğu belirtilirken, cami bu yöntemle, klasik uygulamaların tersine sıfır katından aşağı ve yukarıya doğru inşa edildi.