Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adli yıl mesajı
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte adalet teşkilatımız büyük sınav vermiş, hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte adalet teşkilatımız büyük sınav vermiş, hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:04
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