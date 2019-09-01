Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adli yıl mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adli yıl mesajı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte adalet teşkilatımız büyük sınav vermiş, hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adli yıl mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte adalet teşkilatımız büyük sınav vermiş, hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:04 
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