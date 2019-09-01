Cumhurbaşkanı erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın 'hukuk devleti' ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna hazırlarken, devletin tüm kurum kuruluşlarıyla, vatandaşların refahı, huzuru ve emniyetini teşkil amacıyla demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve adaletin hızlı bir şekilde tecelli etmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydederek, "Bu süreçte aziz milletimizin birliğini, dirliğini ve bekasını gaye edinen, adil kararlarıyla bizleri gururlandıran, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişi büyük önem taşımaktadır. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barışın, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır." ifadelerini kullandı.

'ADALET TEŞKİLATIMIZ BÜYÜK BİR SINAV VERMİŞTİR'

Hukuk devletinin yaşatılabilmesi, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmemesi konusunda en önemli görevin yargı kurum ve mensuplarına düştüğünün altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: "15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında FETÖ ihanet çetesine karşı verilen mücadele, yargıyı teslim almaya çalışan siyasi, ideolojik ve zümrevi gruplara karşı ne kadar hassas, dikkatli ve cesur olmamız gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. 15 Temmuz darbe girişimiyle başlayan süreçte, adalet teşkilatımız büyük bir sınav vermiş; hızla harekete geçen, ilk andan itibaren tüm çalışmaları hukuka uygun şekilde yürüten ve hukuka aykırılığa müsaade edilmeyeceğini açıkça ortaya koyan tavırlarıyla hainlerle mücadelede önemli gücümüz olmuştur."

'ŞEHİT OLAN YARGI MENSUPLARIMIZI RAHMETLE YAD EDİYORUM'

Mesajında, "Devletimizin ülkemizi daha parlak ve aydınlık yarınlara taşıma yolundaki çalışmalarında, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve adalete güvenin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformlar önemli yer tutmaktadır" diyen Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde attığımız adımlar, yargı mensuplarımızın 'hukuk devleti' ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Adli Yıl açılışı vesilesiyle, adaletin tesisi için ülkemizin her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlarımız ile tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yad ediyor, adalet sistemimiz için görev yapan herkese selam ve saygılarımı sunuyorum."

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA, -