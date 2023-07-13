Sinan Oğan'ın ismi geçiyordu! Erdoğan'dan Afet Bakanlığı kurulacağına yönelik sorulara yanıt: İşi AFAD yapıyor zaten - Son Dakika
Üye Girişi

Sinan Oğan'ın ismi geçiyordu! Erdoğan'dan Afet Bakanlığı kurulacağına yönelik sorulara yanıt: İşi AFAD yapıyor zaten

13.07.2023 14:03

Karadeniz'deki sel felaketinin ardından da gündeme Afet Bakanlığı'nın kurulacağına yönelik iddialara yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Afet Bakanlığı'nın yapacağı işi AFAD yapıyor zaten. Bütün donanımlarıyla, her şeyiyle AFAD'ın, Türkiye genelinde her yerde, her noktada belirli hazırlıkları var. Bu kurumumuzla beraber bu işleri yürütüyoruz" diye konuştu. Hatırlanacağı üzere seçimlerin ardından kurulacağı öne sürülen bakanlık için Sinan Oğan ismi öne çıkmıştı.

Litvanya'daki NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki sel felaketinin ardından yeniden gündeme gelen Afet Bakanlığı kurulacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Seçimlerin ardından başına Sinan Oğan'ın geçeceği konuşulan ancak herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı Afet Bakanlığı ile ilgili bir çalışma olup olmadığına yönelik soruya yanıt veren Erdoğan, "Şu anda Afet Bakanlığı'nın yapacağı işi AFAD yapıyor zaten" ifadesini kullandı.

"CAN VE MAL KAYIPLARIMIZI EN AZA İNDİRMEK İÇİN GEREKENLER YAPILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamasına şöyle devam etti; "Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yoğun yağıştan kaynaklı sel, heyelan olayları yaşandı. Bu afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarıma geçmiş olun dileklerimi iletiyorum. İlgili bakanlarımız hemen afet bölgelerine geçerek, çalışmaları koordine etti. Can ve mal kayıplarını en aza indirmek için ne gerekiyorsa yapıldı, yapılıyor.

"AFAD'IN TÜRKİYE GENELİNDE HER YERDE HAZIRLIKLARI VAR"

Şu anda Afet Bakanlığı'nın yapacağı işi AFAD yapıyor zaten. Bütün donanımlarıyla, her şeyiyle AFAD'ın, Türkiye genelinde her yerde, her noktada belirli hazırlıkları var. Bizim AFAD'la oturmuş bir kurumumuz var ve bu kurumumuzla beraber de bu işleri yürütüyoruz. Mesela yangınlarla ilgili daha yeni 100 milyonluk bir yatırım yaptık. Helikopterler aldık, uçaklar aldık vesaire. Şimdi bunu daha da takviye edeceğiz.

"RUSYA'DAN AMFİBİK UÇAKLARI ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

İnşallah Sayın Putin ile bir araya geldiğimizde onların amfibik uçakları var onlardan belki birkaç tane almayı düşünüyoruz. Çünkü yangın söndürmede çok etkin bu uçaklar. Denize dalıyor, oradan suyunu alıyor ve ondan sonra bakıyorsun hemen birkaç dakika içerisinde yangın mahalline ulaşıp oraya suyu döküyor. Bunlar tabii bizim için çok çok önemli. Yani bunlarda iki, üç tane takviye yaparsak, mevcut şu andaki filomuzdan çok daha etkin olacak."

YORUMLAR (2)
  • Özkan Özdemir: tam bi provaydı yani Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Özkan Milezoğlu: AYNENE HAZIRLIKLARI VAR GÖRÜLDÜ ZATEN OLAN OLDU ÖLEN ÖLDÜ Cevap Yaz 21 3 Yayından Kaldır
500
Türkiye'nin AB'ye giriş sürecinde hangi adımlar atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve dönüşü detayları aktardı Türkiye'nin AB'ye giriş sürecinde hangi adımlar atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve dönüşü detayları aktardı

Sinan Oğan, Nato, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Oğan'ın ismi geçiyordu! Erdoğan'dan Afet Bakanlığı kurulacağına yönelik sorulara yanıt: İşi AFAD yapıyor zaten - Son Dakika


Son Dakika
14:28 Wesley Sneijder'in annesi hayatını kaybetti
14:24 Galatasaraylı efsane futbolcu Wesley Sneijder'in annesi hayatını kaybetti
14:18 Genç mimarın kuduzdan öldüğü Siverek'te sokakları köpek sürüleri bastı
14:13 Genç mimarın kuduzdan öldüğü Siverek'te sokakları köpek sürüleri bastı
13:30 Sinan Oğan'ın ismi geçiyordu! Erdoğan'dan Afet Bakanlığı kurulacağına yönelik sorulara yanıt: İşi AFAD yapıyor zaten
13:25 Sinan Oğan'ın adı geçiyordu! Erdoğan'dan Afet Bakanlığı kurulacağına yönelik iddialara yanıt
13:16 Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür'ü transfer etmeye çok yakın! Fiyatta anlaşma sağlandı
13:12 Fenerbahçe, Mert Müldür transferinde son düzlükte! Bu saatten sonra imza atmaması mucize olur
13:04 Recep Tayyip Erdoğan'dan mültecilerle ilgili açıklama: Vatandaşlarımız düzensiz göçmenler konusundaki değişikliği kısa sürede hissedecek
13:00 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımız düzensiz göçmenler konusundaki değişikliği kısa sürede hissedecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 14:37:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sinan Oğan'ın ismi geçiyordu! Erdoğan'dan Afet Bakanlığı kurulacağına yönelik sorulara yanıt: İşi AFAD yapıyor zaten - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement