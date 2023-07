Sinan Oğan'ın ismi geçiyordu! Erdoğan'dan Afet Bakanlığı kurulacağına yönelik sorulara yanıt: İşi AFAD yapıyor zaten

Litvanya'daki NATO zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki sel felaketinin ardından yeniden gündeme gelen Afet Bakanlığı kurulacağına yönelik iddialara yanıt verdi. Seçimlerin ardından başına Sinan Oğan'ın geçeceği konuşulan ancak herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı Afet Bakanlığı ile ilgili bir çalışma olup olmadığına yönelik soruya yanıt veren Erdoğan, "Şu anda Afet Bakanlığı'nın yapacağı işi AFAD yapıyor zaten" ifadesini kullandı.

"CAN VE MAL KAYIPLARIMIZI EN AZA İNDİRMEK İÇİN GEREKENLER YAPILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili açıklamasına şöyle devam etti; "Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yoğun yağıştan kaynaklı sel, heyelan olayları yaşandı. Bu afetlerden etkilenen tüm vatandaşlarıma geçmiş olun dileklerimi iletiyorum. İlgili bakanlarımız hemen afet bölgelerine geçerek, çalışmaları koordine etti. Can ve mal kayıplarını en aza indirmek için ne gerekiyorsa yapıldı, yapılıyor.

"AFAD'IN TÜRKİYE GENELİNDE HER YERDE HAZIRLIKLARI VAR"

Şu anda Afet Bakanlığı'nın yapacağı işi AFAD yapıyor zaten. Bütün donanımlarıyla, her şeyiyle AFAD'ın, Türkiye genelinde her yerde, her noktada belirli hazırlıkları var. Bizim AFAD'la oturmuş bir kurumumuz var ve bu kurumumuzla beraber de bu işleri yürütüyoruz. Mesela yangınlarla ilgili daha yeni 100 milyonluk bir yatırım yaptık. Helikopterler aldık, uçaklar aldık vesaire. Şimdi bunu daha da takviye edeceğiz.

"RUSYA'DAN AMFİBİK UÇAKLARI ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

İnşallah Sayın Putin ile bir araya geldiğimizde onların amfibik uçakları var onlardan belki birkaç tane almayı düşünüyoruz. Çünkü yangın söndürmede çok etkin bu uçaklar. Denize dalıyor, oradan suyunu alıyor ve ondan sonra bakıyorsun hemen birkaç dakika içerisinde yangın mahalline ulaşıp oraya suyu döküyor. Bunlar tabii bizim için çok çok önemli. Yani bunlarda iki, üç tane takviye yaparsak, mevcut şu andaki filomuzdan çok daha etkin olacak."