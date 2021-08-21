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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Putin ve Miçotakis'le telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Putin ve Miçotakis'le telefon görüşmesi yaptı

21.08.2021 18:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'le birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede son günlerin en önemli gündem maddesi olan Afganistan konusu konuşuldu. Erdoğan, Putin'le görüşmesinde, Taliban'ın verdiği ılımlı mesajları şimdilik müspet karşıladıklarını, ancak Taliban'ın sözlerinin değil eylemlerinin önümüzdeki sürecin şekillenmesini sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DÜŞEN RUS UÇAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, geçen hafta Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Rus uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için karşılıklı olarak başsağlığı diledi.

ENERJİ İŞ BİRLİKLERİ

Türkiye ve Rusya'nın enerji sektöründeki iş birliğine büyük önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alandaki iş birliğinin nişanelerinden olan TürkAkım'dan gaz akışının artırılmasını beklediklerini ifade etti. Afganistan'daki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havaalanının güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini; Türkiye'nin sürdüreceği bu sorumluluğun, başta uluslararası kamuoyu ve Afgan halkı olmak üzere tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sunacağını dile getirdi.

AFGANİSTAN KONUSU ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirterek, Taliban'ın geçmişteki hatalarını tekrarlamamasının, tüm etnik gruplara yönelik kucaklayıcı bir anlayışla hareket etmesinin ve verdiği sözleri hayata geçirmesinin önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin de Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledi. Kabil'de Taliban ve Cumhuriyet liderleri arasında barış ve güvenlik konularında görüşmelerin başlamasının ümit verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Taliban'la diyalog kanallarının açık tutulması, katı koşullara dayalı yaklaşım yerine kademeli bir angajman izlenmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'ın verdiği ılımlı mesajları şimdilik müspet karşıladıklarını, ancak Taliban'ın sözlerinin değil eylemlerinin önümüzdeki sürecin şekillenmesini sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'da önümüzdeki dönemde kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişki hususunda da eşgüdüm içinde olma noktasında mutabık kaldı.

YUNANİSTAN'LA AFGANİSTAN DİPLOMASİSİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, Miçotakis'le yaptığı görüşmede, Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini, kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini ifade etti. Erdoğan yumuşak geçişin sağlanamaması halinde üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağına, bu durumun herkes için ciddi bir sorun teşkil edeceğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'ın bazı Cumhuriyet liderleriyle geçiş dönemi için görüşmelerde bulunmasını ise umut verici bulduklarını ifade etti. Avrupa Birliği'nin Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğunu, bu bakımdan İran'la temas halinde olduklarını ve İran'la sınırlarda ilave önlemler aldıklarını dile getirdi.

SAMİMİYET VURGUSU

Avrupa Birliği'nden 18 Mart Mutabakatından kaynaklanan yükümlülüklerini samimi bir şekilde yerine getirmesini beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi güvenli üçüncü ülke ilan etmenin uluslararası yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını, bu konuda samimi bir iş birliği sergilenmesini beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi! Putin ve Miçotakis'le telefon görüşmesi yaptı

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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