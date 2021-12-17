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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrikalı öğrencilerle buluşmasına ilişkin paylaşım - Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrikalı öğrencilerle buluşmasına ilişkin paylaşım

17.12.2021 23:18

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Afrikalı kardeşlerimizle dayanışmamızı güçlendirerek adalet mücadelemizi başarıya ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah Afrikalı kardeşlerimizle dayanışmamızı güçlendirerek adalet mücadelemizi başarıya ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle bir araya gelmesine ilişkin video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu konuşmaya ilişkin, "Afrikalı gençlerle buluşmamızda, kitabımı okuyan Togolu bir gencimizle Daha Adil Bir Dünya'nın nasıl mümkün olacağını konuştuk. İnşallah Afrikalı kardeşlerimizle dayanışmamızı güçlendirerek adalet mücadelemizi başarıya ulaştıracağız." açıklamasında bulundu.

Videoda ise isminin Faruk olduğunu belirten Togolu öğrenci, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alınan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabıyla ilgili konuşmak istediğini belirten öğrenci, kitabı keyifle okuduğunu söyledi.

Togolu öğrenci Faruk, şu soruyu yöneltti:

"Biz Afrikalı olarak bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor, anlıyoruz. Bu anlatılanların başka bir yerde yazılmamış olması bizim için gerçekten ne kadar faydalı bir kitap olduğunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Kitabınızın 88'inci sayfasındaki gibi merhametini yitirmiş bir dönemde bizler merhametin temsilcisi ve vicdanların sesi olmak istiyoruz. Fakat uluslararası sistemin çalışma sistemini bildiğimizden bunun ne kadar zor, hatta tehlikeli olduğunu biliyoruz. O yüzden size sormak istiyorum, böyle bir sistemde başarılı olabilmek için ne yapmamız gerekiyor. Sizin bir dünya lideri olarak bu konu hakkındaki tavsiyeleriniz nedir? Sizin gibi başarılı bir devlet adamı, bir cumhurbaşkanı nasıl olunur? Türkiye'de eğitimimizi tamamlayıp ülkemize döndükten sonra ne yapmamızı öneriyorsunuz?"

"Şu andaki dünya adil mi? Hayır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da soru üzerine, "Gerçekten küresel bir soru yönelttiniz. Bu küresel soruda da üzerinde durmamız gereken en önemli konu, sizler ülkelerinize döndüğünüzde isterim ki oralarda herhalde siyasete soyunursunuz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden siyasete soyunduktan sonra bir şeyi hedefe koymalarını isteyen

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nedir o? Birleşmiş Milletler'de alınacak kararlarda, kitabımın adı ney? Daha Adil Bir Dünya Mümkün. Değil mi? Şu andaki dünya adil mi? Hayır." değerlendirmesini yaptı.

Şu andaki dünyada bir zulüm olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'nın zulmün en yoğun işlendiği yer olduğunu dile getirdi.

Afrika'nın fakir olmadığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Afrika zengin. Ama bütün yeraltı zenginliklerini, açık açık söyleyeceğim, bakıyorsunuz Avrupa ülkelerinden geliyorlar ve oralardan bütün fosforları, altınları, bütün mücevherleri, oralardan alıp kendi ülkelerine götürüyorlar. Size bırakıyorlar mı? Hayır. Size bir şey bıraktıkları yok. ve yıllar yılı zengin Afrikalı maalesef fakirliğe mahkum edildi. Bunlar demek ki bu insanları bu şekilde soydular soğana çevirdiler ondan sonra da dünyada saltanat sürüyorlar. Peki bunu şimdi aslına kim çevirecek? Siz çevireceksiniz. Döneceksiniz, döndükten sonra da 'biz yılların hesabını sormak için okuduk, geldik, şimdi de bu hesabı soracağız.' Diyeceksiniz. Demeniz lazım. Bu sizin hakkınız, sizin varlıklarınızı soydular. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorum. Bunu beraber halletmemiz lazım. Niye? Birleşmiş Milletler'de 5 tane daimi üye var, 15 tane de geçici üyeler var. Peki, bu 5 tane daimi üye ne derse onların dediği oluyor mu? Oluyor. İki dudağının arasında. Peki, 15 tane geçici üyenin orada herhangi bir hükmü var mı? Yok. Onları da aldatıyorlar. Ama ben diyorum ki, buradaki bütün benim genç kardeşlerim ülkelerine döndükten sonra, 'Biz artık geçici üye değil, biz de daimi üye olmalıyız.' diye bunun mücadelesini vermeleri lazım. Eğer vermezseniz, daha bunlar çok Afrika ülkelerine gelip, soyarlar, soğana çevirirler. Erdoğan'ın dediklerini bu 5 tane daimi üye kabul eder veya etmez. Biz üzerimize düşeni yapalım, onlar etmesin. Afrika'da aynı şekilde çalışacak ve Türkiye-Afrika iş birliğini, dayanışmasını inşallah zafere kadar taşıyacağız."

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrikalı öğrencilerle buluşmasına ilişkin paylaşım
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrikalı öğrencilerle buluşmasına ilişkin paylaşım
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrikalı öğrencilerle buluşmasına ilişkin paylaşım
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrikalı öğrencilerle buluşmasına ilişkin paylaşım

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Afrika, Adalet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrikalı öğrencilerle buluşmasına ilişkin paylaşım - Son Dakika


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