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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu

13.01.2022 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Konya'dan Ankara'ya dönerken Ankara- Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi mevkisinde aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ın ailesi ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.


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Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu - Son Dakika
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