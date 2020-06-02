Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Tekdal'ın ailesine taziye telefonu - Son Dakika

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , kapatılan Refah Partisinin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal 'ın vefatı dolayısıyla ailesini arayarak başsağlığı diledi.

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