Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı Açıklaması

14.08.2022 20:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Bir olduk 21 olduk, AK Parti 21 yaşında" ifadelerinin bulunduğu görsele de yer verdi.

YORUMLAR
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Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül ile olan fotoğrafını manidar sözlerle paylaştı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül ile olan fotoğrafını manidar sözlerle paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı Açıklaması
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika
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