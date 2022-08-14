Erdoğan paylaşımında, "14 Ağustos 2001'de hangi heyecanla yola çıktıysak bugün de aynı heyecanı yüreğimizde taşıyoruz. Gönülleri fethetmek, kalpleri kazanmak için aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Türkiye 'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız. Nice yıllara AK Parti." ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül ile olan fotoğrafını manidar sözlerle paylaştı

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı Açıklaması - Son Dakika

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