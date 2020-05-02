Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, AK Parti'ye dönüşünün 3'üncü yılına özel paylaşım - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye dönüşünün 3'üncü yıl dönümünde sosyal medya hesabından '#BuYoldanDönmeyeceğiz' etiketiyle paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Twitter hesabından "Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu yoldan dönmeyeceğiz" notula paylaştığı videoda, dönüş sonrası AK Parti Genel Başkanı seçildiği kongredeki konuşmasından bölümler yer aldı.

ALBAYRAK: ÜLKEMİZİ PARÇALAYAMAYACAKLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albaryak da Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayrak, "Milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar. Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasına mani olamayacaklar. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Hükmünde galip olan sadece Allah'tır. Biz bunu biliriz" açıklamasında bulundu.