Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere Başbuğ çağrısı: Süratle dava açmalısınız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere Başbuğ çağrısı: Süratle dava açmalısınız - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere Başbuğ çağrısı: Süratle dava açmalısınız

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen hareketinin siyasi ayağına dair açıklamasının 'Meclisi itham ettiği' iddiasıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a dava açılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen hareketinin siyasi ayağına dair açıklamasının 'Meclisi itham ettiği' iddiasıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a dava açılması çağrısında bulundu. View on euronews

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere Başbuğ çağrısı: Süratle dava açmalısınız

Recep Tayyip Erdoğan, İlker Başbuğ, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:12 
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