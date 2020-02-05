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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere Başbuğ çağrısı: Süratle dava açmalısınız
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen hareketinin siyasi ayağına dair açıklamasının 'Meclisi itham ettiği' iddiasıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a dava açılması çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen hareketinin siyasi ayağına dair açıklamasının 'Meclisi itham ettiği' iddiasıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a dava açılması çağrısında bulundu. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:12
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