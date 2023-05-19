Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere uyarı: Zafer sarhoşluğu yok, çok çalışacağız

Seçimlerde ilk turda yüzde 49.52 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Hemşehri Dernekleri Buluşması'na katıldı. İkinci turda da vatandaşları oy kullanmaya çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, rehavete kapılmaması gerektiği konusunda uyardı.

"ZAFER SARHOŞLUĞU İÇİNDE YOLA DEVAM EDEMEYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet olmaz. Biz birinci turda zaten kazandık demeyeceğiz. Bizi hiçbir mücadelemizde yalnız bırakmadınız. Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız. Size güveniyorum. Rabbim hepinizden razı olsun." dedi.

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