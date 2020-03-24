Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akarca'ya tebrik - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'ya bir tebrik mesajı gönderdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları dedi:



"Yargıtay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim." - ANKARA