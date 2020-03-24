Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akarca'ya tebrik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akarca'ya tebrik - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akarca'ya tebrik

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'ya bir tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akarca'ya tebrik, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'ya bir tebrik mesajı gönderdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları dedi:


"Yargıtay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay, Akarca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:09 Kaynak: İHA

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