Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akarca'ya tebrik - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akarca'ya tebrik
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'ya bir tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'ya bir tebrik mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları dedi:
"Yargıtay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:10 Kaynak: İHA
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