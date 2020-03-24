Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akarca'ya tebrik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akarca'ya tebrik - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akarca'ya tebrik

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'ya bir tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akarca'ya tebrik, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'ya bir tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları dedi:

"Yargıtay Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yeni görevinizin şahsınız, hukuk camiamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim."

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay, Akarca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 06:10 Kaynak: İHA

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